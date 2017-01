Nuno Espírito Santo risca trio da equipa

Entretanto, Nuno Espírito Santo continua a preparar a visita do FC Porto a Paços de Ferreira (amanhã) e espera contar com André Silva, que realizou treino integrado condicionado, tal como na véspera. Mais atrasados estão Kelvin (treino condicionado e trabalho de ginásio), Layún (tratamento e trabalho de ginásio) e Otávio (tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado).

Adrián López, Sérgio Oliveira e Evandro deixaram de fazer parte das opções do técnico Nuno Espírito Santo e foram colocados a treinar à parte até o FC Porto encontrar uma solução para o trio de jogadores antes do final do mês (dia 31 é a data limite do mercado de transferências). O espanhol e o português têm mercado mas os dragões esperam as melhores propostas para libertar os jogadores.Adrián López foi uma das contratações mais caras de sempre do FC Porto (11 milhões de euros por 60% do passe) e nunca se impôs desde que chegou ao Dragão, na temporada de 2014/2015 (proveniente do Atlético Madrid). O avançado (28 anos) tem mercado em Espanha (esteve na última época cedido ao Villarreal), mas os dragões querem a venda a título definitivo, mesmo que isso signifique perder algum dinheiro face ao investimento inicial.Também Sérgio Oliveira (24 anos) tem alguns clubes interessados em Portugal mas também no estrangeiro. O Nice (líder do campeonato francês e no qual joga o também português Ricardo Pereira) já terá demonstrado interesse no médio. Já o futuro do brasileiro Evandro, de 30 anos, deve passar pelo estrangeiro.