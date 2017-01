Nuno Espírito Santo sob alta pressão

Após a escorregadela de ontem do Benfica, Nuno Espírito Santo tem tolerância zero no jogo deste domingo





A grande dúvida é saber se Nuno Espírito Santo já tem o plantel na mão. Depois dos desentendimentos com Adrián López e Brahimi, o técnico já não tem margem de erro e tem falhado em situações de pressão extrema. Os adeptos estão descontentes com o desempenho da equipa, que já foi eliminada da Taça de Portugal (pelo D. Chaves) e da Taça da Liga (Moreirense). Perante o empate de ontem do Benfica, a tolerância dos adeptos azuis-e-brancos para novo tropeção é zero.

Nuno Espírito Santo está obrigado a ganhar hoje ao Moreirense para continuar na luta pelo título, depois de o líder Benfica não ter ido além de um empate (3-3) com o Boavista no Estádio da Luz.O treinador do FC Porto já não tem margem de erro e a pressão para ganhar é enorme. Em recentes ocasiões (com os anteriores técnicos Paulo Fonseca, Julen Lopetegui e José Peseiro), quando os adversários diretos perderam pontos e o FC Porto não aproveitou, a revolta dos adeptos foi enorme.Depois de uma primeira volta periclitante, em que faltou identidade à equipa portista, os dragões têm agora uma oportunidade decisiva para reentrar na luta pelo campeonato. É que, em caso de vitória sobre o Moreirense (equipa que eliminou o FC Porto da Taça da Liga), os dragões reduzem a diferença para quatro pontos em relação ao Benfica e podem deixar o Sporting a quatro.