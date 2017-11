Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuno Saraiva sobre Luís Filipe Vieira: "Ou é um 'Ganda' Bruxo ou sabe da poda"

Diretor de Comunicação do Sporting acusa o presidente do Benfica de tentar "definir as regras do jogo".

11:58