Nuno Silvério Marques vai presidir ao Conselho Fiscal de Bruno de Carvalho

Segundo Bruno de Carvalho, a composição da lista é "mais uma prova do reconhecimento bastante alargado de que o Sporting está no rumo certo e uma demonstração de união" da família sportinguista, ao contrário das "teses e narrativas que dizem que o clube está dividido".

O presidente do Sporting divulgou esta quarta-feira os nomes que compõem a sua lista de candidatos ao Conselho Fiscal e Disciplinar, que será encabeçada por Nuno Silvério Marques, caso Bruno de Carvalho vença as eleições de 04 de março.Com exceção do professor Jorge Bacelar, a quem Bruno de Carvalho agradeceu hoje na sua conta do 'Facebook' pelos quatro anos de trabalho e dedicação ao clube, todos os restantes elementos que integram o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) ainda em funções irão continuar, mantendo-se Óscar Figueiredo como vice-presidente."Aquilo que decidi fazer foi convidar todos os elementos que compõe atualmente o CFD, os que foram eleitos pela minha lista de há quatro anos, bem como os elementos eleitos nas listas de José Couceiro e independentes, e é com muita honra que anuncio que todos aceitaram continuar a servir o Sporting", revelou Bruno de Carvalho, lembrando que o CFD é eleito pelo método de Hondt, razão pela qual conta com elementos de várias listas.