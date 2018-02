O anúncio de Cristiano Ronaldo no intervalo da Super Bowl

Craque 'confundiu' futebol europeu com americano e entrou em campo em anúncio.

Cristiano Ronaldo participou, pela primeira vez, na Super Bowl... Ou pelo menos no intervalo.O craque português foi a estrela de um dos anúncios mostrados durante o famoso (e caro) intervalo de um dos maiores eventos desportivos do planeta.No vídeo, com cerca de trinta segundos, Ronaldo aparece a jogar futebol americano, numa campanha publicitária onde já aparecera a interagir com um aparelho com serviços de televisão, que confunde o futebol europeu com o americano e coloca o futebolista a jogar a modalide preferida da América... ou pelo menos a tentar.Nas imagens, CR7 mantém o número, mas muda de modalidade e de equipamento para entrar em campo. Os instintos, esses são os mesmos e Ronaldo acaba por cabecear para "marcar", apenas para descobrir que não é assim que se ganham pontos no futebol americano.No Instagram, Cristiano partilhou a façanha. "Nada mau para a primeira vez que jogo futebol americano", disse o português.