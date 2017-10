Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O Benfica é o nosso adversário mais forte”, diz José Mourinho

Técnico do Man. United falou sobre o próximo adversário na Champions.

Por Sofia Garcia | 04.10.17

José Mourinho está em Portugal e marcou presença na inauguração de uma avenida com o seu nome, em Setúbal, onde teve tempo para analisar o futebol nacional.



O técnico do Manchester United teceu elogios ao Benfica, próximo adversário na Champions [dia 18].



"Os 5-0 contra o Basileia não me fazem mudar a minha opinião de que o Benfica é o nosso mais forte adversário nesta fase de grupos. Não é um mau início de Champions do Benfica que me faz mudar a minha opinião de que o Benfica é melhor do que o CSKA e o Benfica é melhor do que o Basileia", disse o técnico que revelou ter visto com muita atenção o empate das águias com o Marítimo (1-1).



Sobre a fase que está a viver enquanto técnico do Manchester United [liderança partilhada na Premier League com o City], Mourinho disse ser hoje um melhor treinador.



"Acho que sou muito melhor treinador hoje do que era antes, precisamente por um controlo diferente das emoções, pela maneira como enfrento as dificuldades, pela maneira como enfrento os momentos de sucesso. Estou mais maduro", acrescentou o setubalense assegurando que ainda é muito cedo para euforias.



A propósito da homenagem preparada pela autarquia, Mourinho falou de forma emocionada.



"É até um pouco embaraçoso isto, porque Setúbal é a única cidade do mundo onde me sinto em casa e onde sou tratado com humildade, como eu gosto. Costumo dizer que troco homenagens por vitórias mas esta homenagem é a única que não troco por uma vitória", rematou o técnico.



Pormenores

Amor a Setúbal

"Venho porque tenho aqui a minha mãe, porque me sinto mais perto do meu pai [faleceu em junho], pela minha mulher, pelos meus filhos, que não nasceram em Setúbal mas gostam mais da terra do que eu, e pelas pessoas que se deixam de tretas do ‘Special One’", disse.



Zona ribeirinha

A avenida José Mourinho fica situada na zona ribeirinha de Setúbal, junto ao Parque Urbano de Albarquel. A cerimónia atraiu várias entidades camarárias bem como dezenas de curiosos que fizeram questão de ver e aplaudir o treinador.



Elogios da presidente

Maria das Dores Meira, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, disse na cerimónia que José Mourinho é o setubalense "mais global de sempre" e que "ama a sua cidade como nenhum outro".



Acompanhado pela mãe

José Mourinho, que aproveitou a paragem nos campeonatos devido aos trabalhos das seleções, chegou à homenagem acompanhado pela mãe. Ausências notadas foram as da mulher ‘Tami’ e dos dois filhos do técnico: José Mário e Matilde.