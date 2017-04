Ellis Platena, é um jovem britânico, conhecido pelos vídeos da sua conta de Youtube, "Away Days", onde mostra as suas aventuras pelos vários estádios europeus para assistir aos jogos dos mais variados clubes de futebol.



No sábado passado, o jovem esteve em Portugal, para assistir ao Clássico Benfica - FC Porto, a convite dos adeptos portistas.



Sentado nas bancadas de apoio aos dragões, o jovem vibrou com o espiríto da partida e até festejou o golo de Maxi Pereira.



O Clássico visto por um youtuber inglês

Video O Clássico visto por um youtuber inglês Ellis Platena assistiu ao jogo entre o Benfica e o FC Porto a convite dos dragões.

O que achou desta notícia?







18.2% Muito insatisfeito

18.2% 36.4%

36.4% 9%

9%

36.4% Muito satisfeito