O mercados dos milhões

Clubes ingleses estão a dominar o defeso, com os seis negócios mais dispendiosos

Por Sérgio Pereira Cardoso | 11:01

Todos querem as novas estrelas



Todos querem Mbappé, avançado de 18 anos do Mónaco. Real Madrid e Manchester City já mostraram vontade de ficar com o jovem e os monegascos querem renovar. Por falar em ‘meninos’, o Real comprou Vinícius Júnior, de 17 anos, ao Flamengo por 45 milhões - os valores nunca foram confirmados e o contrato só inicia em 2019.

Éa bola dos milhões e anda à roda até agosto. O mercado do futebol está cada vez mais caro e as 20 maiores transferências deste verão dão um total de perto de 890 milhões de euros. E promete não ficar por aqui.Importa até esclarecer que, enquanto estas linhas eram escritas, continuava em cima da mesa a hipótese de o PSG desembolsar 222 milhões por Neymar e ganhava cada vez mais força a vontade do Real Madrid comprar Mbappé ao Mónaco por 180."O que se está a pagar pelas transferências é de loucos", criticou José Mourinho, apontando baterias ao facto de se estar a despender demasiado com jogadores simplesmente "bons", longe de serem génios. Curiosamente, o técnico luso é o responsável pela compra mais cara do defeso: Romelu Lukaku.Aliás, é em Inglaterra que se vai mais ao bolso para puxar das notas. O que se pode justificar pelas entradas de dinheiro resultantes dos direitos televisivos, muito acima da média dos outros países europeus. As seis principais transferências - e oito nas maiores dez - são feitas por clubes de terras de Sua Majestade, com destaque para o City, com investimento fortíssimo na defesa - Danilo e Kyle Walker ocupam, em princípio, o mesmo lugar e custaram à volta de 86 milhões de euros.Do outro lado da história, há quem vá enchendo os cofres. Voltamos a falar em português, no caso, em primeiro lugar, de Leonardo Jardim, que valorizou muitos dos seus ativos e possibilitou ao Mónaco cerca de 150 milhões de euros em três negócios - sem esquecer a tal hipótese de Mbappé. Nota - ou notas - para o Benfica, com três vendas no top 20, de Ederson, Lindelof e Nélson Semedo, que renderam mais de 105 milhões, em transações que ainda podem evoluir. O FC Porto também leva um pedaço, com os 38 milhões de Milan por André Silva.Direitos televisivos e os novos investidores e proprietários ajudam a perceber o crescimento da roda dos milhões que durará até agosto, quando fecham os principais mercados.Pep Guardiola, treinador do Manchester City, é responsável por quatro das 20 transferências mais caras do defeso. Só uma não foi feita para o setor mais recuado:a aquisição de Bernardo Silva, por 50 milhões de euros. É, até ao fecho desta edição, o maior negócio do verão a envolver um atleta português.