“Objetivo passa por subir ao moto GP em 2019”, diz Miguel Oliveira

Este ano, o piloto já conquistou oito pódios em Moto2 e duas vitórias.

Por Mário Morgado Ribeiro | 14:05



– Se o Miguel não fosse piloto...

- Neste momento, estaria provavelmente a acabar o curso de medicina dentária.



- Como é que uma pessoa consegue conciliar os estudos e competir ao mais alto nível no motociclismo?

- Não é fácil. Quando entrei para a faculdade, fiz o primeiro semestre todo, em paralelo com provas na Austrália, Malásia, Japão. Uma fase em que estive quase um mês fora e foi muito stressante. Fiz nove cadeiras num semestre do primeiro ano. Algo muito teórico, que me deixou de rastos. A minha solução foi abrandar um pouco. E vou fazendo aquilo que posso. Neste momento, estou no segundo ano, num total de cinco. Obviamente que com o meu ritmo me vão faltar muitos mais.



– Quem é o Miguel Oliveira fora das pistas?

- É difícil definir-me fora das pistas, porque passo mais de metade do meu tempo nelas. A minha vida é muito relacionada com tudo isso e não me consigo ver fora da condição de piloto.



– Gosta de futebol?

- Gosto de jogar, mas não acompanho, nem tenho um clube preferido. E cada vez mais me desinteressa, porque é um desporto que está sempre à volta do mesmo assunto.



– Considera-se o Cristiano Ronaldo do motociclismo?

- É difícil comparar-me a um indivíduo como o Cristiano Ronaldo. Mas tenho um tio que me disse que nasci para as motas como o Ronaldo para o futebol. Talvez seja a única comparação que possa fazer. Estamos a falar do melhor de todos os tempos, que bate recordes. Estar a comparar-me a um fenómeno, é perigoso.



– Quem é a sua referência?

- Sempre foi o Valentino Rossi, porque achava muita piada ao que ele fazia e não só por ser nove vezes campeão do mundo. Foi também um motivo para começar a ver MotoGP, porque havia sempre um ‘maluco’ italiano que ganhava todas as corridas.

Miguel Oliveira - Tem sido uma carreira em crescendo. Com esforço e paciência, porque há momentos menos bons. Mas sobretudo com a mentalidade de nunca desistir. Não tem sido fácil em certas alturas, como quando temos lesões.- Quando era mais pequeno, dizia ao meu pai que queria continuar e ele perguntava- -me se era realmente o que eu queria, porque eu caía muito, mas insisti sempre. Nunca se colocou a hipótese de desistir.- Não, e é algo muito engraçado: quando comecei, havia muitos pilotos portugueses, que tinham potencial para chegar longe e não chegaram. Depois deixaram-me aqui sozinho a carregar a bandeira às costas. Sou o único português e tudo o que faça daqui para a frente serei o primeiro e isso é um feito histórico. Tive a ajuda de várias pessoas, sobretudo do meu pai que nunca deixou de acreditar em mim.- Não tínhamos objetivo. Entrámos com a perspetiva de fazer um bom trabalho. Cheguei à segunda corrida do campeonato e fiquei em segundo. E isso elevou a fasquia, porque se na segunda corrida termino em segundo, é porque a vitória está para breve, mas acabou por demorar.- Toda a gente sabe que o mercado de 2018 está fechado e que tudo volta a abrir em 2019. Estou num projeto com uma ligação direta à fábrica da KTM, no MotoGP. E isso cria uma expectativa que eu possa lá chegar em 2019. E não escondo que é um dos meus objetivos, subir ao MotoGP em 2019. Ser o primeiro piloto português a entrar na Fórmula 1 das motas.- É o objetivo a seguir. É uma categoria complicada e não é fácil vingar no MotoGP. É preciso ter uma boa equipa, uma boa mota. A mota faz muito mais diferença que o piloto, em relação à Moto2.- Já vem de há muitos anos. Comecei com o 51, que originalmente era o número do meu pai. Uma vez fui correr a Espanha e os números eram sorteados, calhou-me o 41. Depois voltei para Portugal e já não havia números terminados em ‘1’ e fiquei com o 44.- Sim, quando era pequeno, ele já andava de mota. Frequentávamos concentrações, aos três anos já andava de moto4 com ele ao fim de semana e fui crescendo sempre nesse ambiente de motas.- A mim próprio e ao meu pai. Lutámos em momentos muito difíceis, onde faltava dinheiro aqui e ali. Cortávamos na verba nos sítios onde dormíamos ou o que comíamos. Ter um pai que aposta tudo o que tem num filho de 11 ou 12 anos, com o risco de não saber se vai vingar ou não, não é qualquer um que o faz.- Perder por motivos que estão fora das nossas mãos é o mais difícil. São frustrações que carregamos para a corrida seguinte e depois continua a não correr bem. E acabar esse ciclo por vezes é complicado.- "Diverte-te". Sempre foi o lema que me passaram.- Faz-me sentir bem. Ser o único a bater recordes deixa--me orgulhoso, mas não é algo que me sustenta em termos de resultados.- Um herói nacional é exagerado. Sinto que sou visto por muitas pessoas como um ídolo. Isso deixa-me muito feliz, porque há pessoas que se identificam comigo e não me conhecem de lado nenhum.