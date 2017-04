Octávio ao ataque com indiretas a Filipe Vieira

Octávio Machado é o diretor-geral do futebol do Sporting

Octávio Machado está suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, mas não poupou indiretas a Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, lembrando as dívidas ao BES e a amnistia que anulou a sentença de prisão por furto.A cumprir 75 dias de suspensão, Octávio Machado lamentou o castigo. "Estou proibido de falar. Fui convidado para uma palestra no Instituto Politécnico de Leiria sobre a influência do desporto na vida dos jovens e não sei se posso utilizar a palavra futebol", disse ao, acrescentando: "Talvez fale dos problemas da Banca e daqueles que têm dívidas dantescas. Muitos portugueses viram o seu bem mais precioso que é a sua casa penhorada, mas há quem tenha muitos milhões de euros em dívidas [Luís Filipe Vieira é um dos devedores do BES]. Vamos ver se não vamos ser nós todos a pagar essas dívidas."Machado vai mais longe: "Como o Papa vem a Portugal, espero que não haja nenhuma amnistia para estes casos. É que já houve amnistias que impediram um empresário que tinha sido condenado a prisão efetiva a ficar em liberdade [Vieira foi condenado em 1993 a 20 meses de prisão pelo furto de um camião mas teve o perdão total da pena devido a duas amnistias]."