Octávio ataca Conselho de Arbitragem

No decorrer desta temporada, o Sporting tem-se queixado da arbitragem. Não só no jogo contra os encarnados, mas também contra o Vitória de Setúbal para a Taça da Liga. A equipa de Alvalade contestou a grande penalidade assinalada pelo árbitro Rui Oliveira, já no período de descontos, que acabou por ditar o afastamento dos leões da competição.



Na reunião entre o CA e os clubes profissionais de futebol, na quarta-feira, o Sporting viu satisfeita uma das suas exigências. Os resultados dos relatórios dos árbitros serão enviados aos clubes brevemente. Uma medida apresentada pelo líder leonino nas redes sociais.



O dirigente dos leões considera que os erros de Jorge Sousa "levaram a que o Sporting, em vez de sair da Luz em primeiro, com um ponto de avanço, tenha saído em quarto lugar com cinco de atraso". Apesar da atual desvantagem de oito pontos para o Benfica, Octávio Machado acredita na conquista do campeonato. "Temos de continuar a pensar que podemos chegar ao título. É esse o nosso objetivo, sabendo que teremos muitos obstáculos pelo caminho", afirmou.

O Sporting voltou a deixar duras críticas à arbitragem, depois de o Conselho de Arbitragem (CA) não ter reconhecido quaisquer infrações nas alegadas grandes penalidades cometidas pelo Benfica no dérbi que as águias venceram por 2-1."Espanta-nos e merece-nos repúdio, porque as coisas são tão evidentes e visíveis. Todos os portugueses, não só os sportinguistas, viram. É como andar numa autoestrada em contramão e não o admitir", disse Octávio Machado, diretor para o futebol do Sporting, numa entrevista ao canal do clube. "Dizer que o lance do Pizzi foi involuntário e acidental é qualquer coisa de muito caricato. E o segundo lance [de Nélson Semedo] dizer que é de difícil decisão vem demonstrar o estado dos observadores em Portugal", afirmou, defendendo a posição do presidente Bruno de Carvalho em terminar com os observadores das equipas de arbitragem.Para Octávio Machado há luz ao fundo do túnel. "Que cada um assuma as suas responsabilidades. A arbitragem precisa de viver num ambiente de tranquilidade. Algo tem de mudar. Tenho a certeza de que vai mudar."