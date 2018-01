Octávio Machado e André Ventura travam duelo escaldante na CMTV

Comentadores afetos ao Sporting e Benfica não deixaram nada por dizer.

09:33

Octávio Machado e André Ventura protagonizaram na noite deste sábado um duelo intensíssimo na CMTV. Os comentadores afetos ao Sporting e ao Benfica não deixaram nada por dizer e trocaram acusações em tom exaltado.

Dividido entre o Vitória de Setúbal e o Sporting, que conquistou a primeira taça da liga pouco antes do debate, Octávio Machado começou a discussão a falar dos seus dois amores. No que foi confrontado por Ventura, que acusou o ex-dirigente leonino de mudar de preferências clubísticas ao longo do tempo.

André Ventura trouxe à baila uma imagem de Octávio Machado que o retrata como próximo de Luís Filipe Vieira e com opiniões favoráveis ao Benfica. Um cenário que Octávio diz que ficou no passado, devido ao escândalo dos emails.



Os dois comentadores trocaram acusações ao longo de todo o debate, em que as personalidades fortes dos protagonistas ficou bem vincada.