Octávio Machado mostra SMS que desmente Bruno de Carvalho

Na mensagem, líder do Sporting admite que decisão de saída do clube foi tomada pelo ex-diretor-desportivo.

00:23

Octávio Machado, ex-diretor-desportivo do Sporting, revelou na CMTV uma mensagem escrita (SMS) de Bruno de Carvalho onde este reconhece que a decisão de saída do clube, em junho do ano passado, foi do próprio Octávio Machado, e não dele, como tem feito crer em diversas ocasiões.