Offshores safam milhões em impostos

Investigação a Ronaldo e outros jogadores aperta empresas em paraísos fiscais.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

A utilização de sociedades offshore para não pagar impostos está no centro da investigação do Fisco espanhol a Cristiano Ronaldo, Radamel Falcão, Fábio Coentrão e Ricardo Carvalho, entre outros jogadores de futebol. Em comum, esses atletas têm também o agente: Jorge Mendes, dono da Gestifute, que é investigado também pelas autoridades tributárias de Espanha e de Portugal em estreita colaboração.



As verbas reclamadas pelo Fisco espanhol a esses jogadores são apreciáveis: 14,7 milhões de euros a Ronaldo; 5,6 milhões de euros a Falcão; 1,3 milhões de euros a Coentrão; dois milhões a Ricardo Carvalho. Tudo somado, estes quatro atletas foram acusados de terem escondido 26,6 milhões de euros.



O Fisco de Espanha diz que os jogadores criaram, de forma "consciente", empresas offshore para defraudarem os cofres do Estado espanhol. Ou seja, ao receberem os rendimentos dos direitos de imagem através de uma offshore, os atletas terão ocultado as verbas quando as deviam ter declarado. Jorge Mendes terá sido, segundo terá dito Falcão ao juiz do seu processo fiscal, um dos assessores na constituição das sociedades offshore.



Ronaldo vai ser ouvido pelo juiz do seu processo fiscal no dia 31 de julho, em Madrid. O craque do Real Madrid está disponível para pagar o imposto reclamado, se essa for a decisão da Justiça espanhola.



PORMENORES

Gestifute contra acusação

A Gestifute, empresa de Jorge Mendes, já disse que "não existe qualquer tipo de esquema fiscal montado" no que diz respeito à utilização de empresas offshore pelos atletas que representa.



Empresa defende atleta

A Gestifute garante que Ronaldo "não ocultou nada [rendimentos] e, de facto, declarou de forma voluntária os seus bens no estrangeiro, apesar de não estar obrigado a fazê-lo".



203 milhões de euros

Em março de 2016, Ronaldo entregou no Fisco em Espanha uma declaração em que assumia que, no final de 2015, tinha um património de 203 milhões de euros fora de Espanha.



Jogadores aceitam pagar

Fábio Coentrão e Radamel Falcão aceitaram pagar os impostos reclamados pelo Fisco espanhol. Ricardo Carvalho já terá também regularizado a sua situação fiscal em Espanha.



CR7 em Ibiza com namorada e filhos

O jogador do Real Madrid está de férias em Ibiza, ilha espanhola, com a namorada, Georgina Rodriguez, com quem mantém uma relação desde outubro do ano passado, e os filhos, Cristianinho, Mateo e Eva.



Craque paga 45 mil € por semana pelo iate

É tão exclusivo que, mesmo quem tem milhões, pode não o conseguir alugar: é o ‘Aya London’, um iate de luxo, com 27 metros de comprimento, que Ronaldo alugou nas férias. O aluguer deste barco rondará os 45 mil euros por semana.



Esta não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo aluga uma embarcação de luxo nas férias. O craque português tem por hábito recorrer sempre à mesma empresa de aluguer de iates, para momentos de descanso e relaxe com amigos e família, para destinos como Formentera, Maiorca ou Sardenha.



O barco atinge uma velocidade máxima de 37 nós, graças aos dois motores diesel de 2000 cv. Este Ferrari dos iates tem capacidade para 2000 litros de água e 8000 litros de combustível. Com os tanques cheios, é capaz de viajar 700 quilómetros.

O barco tem capacidade para seis pessoas, que podem ocupar as três suítes da embarcação, e três elementos da tripulação.



Construído em 2009, foi este o iate de luxo que esta quarta-feira recebeu uma inspeção da Autoridade Tributária espanhola quando a estrela do Real Madrid tinha a embarcação atracada em Formentera, próximo de Ibiza, nas ilhas Baleares. A inspeção foi realizada numa altura em que o jogador regressava de um almoço com a namorada, Georgina Rodriguez, a família e os amigos.



Atleta partilha nas redes sociais momentos com namorada e gémeos

Cristiano Ronaldo tem partilhado quase todos os dias momentos das férias com a família. Para felicidade de quem o segue nas redes sociais, o melhor jogador do Mundo tem mostrado algumas imagens com a namorada, Georgina Rodriguez, que está grávida de uma menina.



A aproveitar ao máximo os dias de descanso, Ronaldo tem-se dedicado, acima de tudo, aos filhos, que nasceram no dia 8 de junho, fruto de uma barriga de aluguer.