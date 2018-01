Oliveira critica duração da janela de transferências

Treinador justifica mau momento com rumores de saídas.

Por Raul Teixeira | 08:34

Vítor Oliveira tem a noção de que "a equipa tem de que somar pontos rapidamente e vai procurar fazer isso", em casa, frente aos vilacondenses para sair da situação "difícil" que atravessa. O Portimonense é 13º classificado do campeonato nacional, com 18 pontos.

"Se eu ganhar dez e me oferecerem cem, é evidente que me perturba, seja em que profissão for. As diferenças são tão grandes que perturbam os jogadores, e perturbados não têm o mesmo rendimento" disse Vítor Oliveira, técnico da equipa do Portimonense, na antevisão ao jogo desta segunda-feira (19h00) com o Rio Ave.Após uma série de sete partidas sem vencer, o técnico dos algarvios culpabilizou, em certa medida, o mercado de transferências pelo atual momento: "Está aberto por um período longo e não traz grandes benefícios, quer para os clubes quer para os jogadores".