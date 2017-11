Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Óliver no banco a desvalorizar

Dragões adquiriram 85% do passe, num negócio a rondar os 20 milhões de euros.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:53

O médio Óliver Torres está desaparecido do onze do FC Porto no que aos jogos mais importantes diz respeito.



Os dragões adquiriram o passe do espanhol num negócio de cerca de 20 milhões de euros, mas Óliver tarda em justificar o investimento, apesar de um início promissor de temporada. O tempo que passa no banco desvaloriza-o no mercado.



O centrocampista está a findar o período definido como empréstimo por parte do Atlético de Madrid, que termina no final do ano, mas o FC Porto avançou para a compra de 85% do passe, por 20 milhões de euros, num pagamento faseado e que, sabe o CM, perspetiva a possibilidade de uma venda do jogador anterior ao término das prestações.



Porém, apesar de ter prometido muito durante a pré-época e nos primeiros jogos, Sérgio Conceição não olha a nomes e valores: o menor rendimento de Óliver levou-o a perder espaço para Herrera, Sérgio Oliveira e André André.



Só tem sido 1ª opção nos jogos das taças. Ainda assim, o médio - avaliado em 14 milhões de euros pelo site Transfermarkt - promete não desistir.



"Até ao final por vocês", escreveu, nas redes sociais, para os adeptos.