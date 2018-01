Jonathan Silva deixa o Sporting rumo a Roma

As confirmações do último dia do mercado de transferências.

. O negócio já foi confirmado e o lateral argentino, de 23 anos, já realizou exames médicos em Itália.A confirmação também já foi feita pelo próprio no Instagram, onde publicou diversas fotografias a mostrar o emblema da nova equipa.deverá ficar por Itália nas próximas cinco épocas e meia, por empréstimo com opção de compra obrigatória. Segundo avança o Record, o negócio vale 5,7 milhões de euros, por 80% do passe.- Oacaba de oficializar a contratação do avançado francês, proveniente do rival

A chegada do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang ao Arsenal abriu a porta de saída a Giroud, que se mantém em Londres, agora ao serviço do emblema de Stamford Bridge.

A imprensa britânica garante que os "gunners" vão receber aproximadamente 17,5 milhões de euros pela venda do internacional francês de 31 anos.













- O FC Porto ainda está a tentar a contratação de um médio defensivo, neste último dia do mercado de janeiro, segundo apurou o Correio da Manhã.

Apesar da aquisição assegurada - e que será nas próximas horas oficializada - de Osório, central do Tondela que pode jogar a 'trinco', os dragões ultimam um derradeiro ataque, nomeadamente na Liga Francesa, que Sérgio Conceição conhece bem.





- O futebolista internacional camaronês Samuel Eto'o, de 36 anos, foi apresentado pelo Konyaspor, atual penúltimo classificado da Liga turca, com o qual assinou por duas épocas e meia.



O emblema turco oficializou na sua página a chegada do veterano avançado, que esta semana tinha rescindido contrato com o Antalyaspor, o antepenúltimo da tabela classificativa, no qual marcou seis golos, em 15 jogos.









- Era um dos grandes negócios de que se falava mas só hoje foi confirmado. Ogarantiu a contratação do avançado gabonês, que jogava no

O emblema do norte de Londres não confirmou os valores envolvidos nesta operação, mas a imprensa internacional garante que o negócio foi feito por um valor a rondar os 65 milhões de euros.