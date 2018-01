Onda da Nazaré dá novo recorde

Hugo Vau terá surfado uma onda de 35 metros.

Por Francisco Gomes | 09:43

"Esta onda foi a Natureza que me enviou e se me calhou, era porque estava destinado. O Garrett sempre me confessou que se tivesse de perder o recorde, gostava que fosse para mim, porque trabalhamos juntos há anos e somos muito amigos", relatou.



Aguarda homologação

O recorde da maior onda surfada, rotulada de ‘big mamma’, aguarda agora homologação pela Liga Mundial de Surf, depois de analisadas ao pormenor as imagens de vídeo e fotográficas que foram captadas.



PORMENORES

Prédio de nove andares

Os 35 metros, que o surfista de ondas gigantes Hugo Vau terá surfado na quinta-feira, na praia do Norte, equivalem a um prédio de nove andares.



Trabalho de equipa

O surfista mostra-se satisfeito com a proeza e estende os créditos à sua equipa: Alex Botelho (mota de água), Marcelo Luna (equipa de segurança) e Jorge Leal (videógrafo e fotógrafo).

"Desde há sete anos que estava à espera que chegasse esta onda maior do que todas as outras para conseguir surfar. Foi um trabalho de muita persistência", declarou esta sexta-feira aoo português Hugo Vau, que pode ter batido na quinta-feira, na praia do Norte, na Nazaré, o recorde do Mundo da maior onda alguma vez surfada e que se admite que possa ter 35 metros de altura."Tenho uma grande felicidade quando estou no mar, sinto-me parte dele, e surfar esta onda fora do normal é uma sensação multiplicada muitas vezes, com grande adrenalina", contou.Vau trabalha com Garrett McNamara, que é o atual detentor da maior onda surfada – 23,77 metros, também na praia do Norte (2011). O norte-americano já deu os parabéns ao português, que considera como um "irmão". O lisboeta, de 40 anos, mostra-se sensibilizado e não considera ter cometido uma "traiçãozinha" ao amigo.