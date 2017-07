Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda vermelha recebe Benfica na Suíça

Uma centena de adeptos recebeu a comitiva encarnada e pediu o pentacampeonato.

Por João Pedro Óca | 13.07.17

Uma centena de adeptos esperou a comitiva do Benfica à chegada ao aeroporto de Berna, na Suíça. Num clima de euforia, os jogadores e a equipa técnica liderada por Rui Vitória foram os alvos das atenções dos adeptos. "É muito bom ser assim recebido. Isto mostra a grandeza do Benfica", disse Rafa à CMTV.



Pouco antes das 21h00, o avião que transportou as águias aterrou em solo helvético. Os adeptos das várias casas do clube da Suíça pediram aos jogadores e à equipa técnica a conquista do 37 (pentacampeonato). A recente polémica dos emails e bruxos também não foi esquecida com várias mensagens em tarjas sempre em tom de brincadeira.



Os jogadores mostraram-se sempre disponíveis, no curto trajeto até ao autocarro, para dar autógrafos e tirar fotos com os adeptos, sobretudo Rafa, que ficou para trás alguns minutos para satisfazer todos os pedidos. Diogo Gonçalves integra a comitiva mas ainda não é certa a sua permanência no plantel: "Vamos ver, vamos ver."



Além de Salvio (ver caixa em cima) também Luisão não viajou devido a uma lesão no joelho direito. Mitroglou, Samaris, Zivkovic e João Carvalho juntam-se nos próximos dias ao grupo.



André Moreira escapa ao Benfica e ruma ao Sp. Braga

André Moreira já não vai ser jogador do Benfica. As águias e o Atlético de Madrid falharam as negociações para a transferência do guarda-redes de 21 anos, que hoje mesmo é apresentado como reforço do Sp. Braga (por empréstimo), apurou o CM.



Moreira realizou testes médicos na Luz, chegou a treinar às ordens de Rui Vitória, mas ontem já não viajou com a comitiva que rumou para a Suíça.