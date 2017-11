Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordenado de Ola John trava saída

Extremo ganha 2 milhões de euros por ano. Treina com a equipa B.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 09:08

O salário é o principal entrave à saída de Ola John, extremo do Benfica, na próxima janela de transferências.



O CM sabe que o jogador ganha perto de dois milhões de euros brutos por ano e é um dos mais bem pagos do clube - apesar de não entrar nas contas de Rui Vitória - o que, de certa forma, tem contribuído para afastar eventuais interessados.



O holandês é visto como uma espécie de pedra no sapato da SAD das águias, que procura encontrar rapidamente uma solução para o ‘problema’.



O objetivo do Benfica é livrar-se do extremo já na reabertura do mercado em janeiro, depois de, no verão, o jogador ter recusado propostas de clubes como o Panathinaikos e o Qarabag.



A totalidade do passe de Ola John custou 12 milhões de euros, mas o jogador ainda não conseguiu vingar e, neste momento, treina com a equipa B.



Pormenores

Vieira furioso com o caso

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, ficou furioso com o facto de Ola John ter recusado o empréstimo ao Panathinaikos e ao Qarabag. O líder das águias e os seus pares querem a todo o custo baixar a massa salarial.



Jonas em paz com Jesus

"Tenho uma relação muito boa com ele. O que aconteceu na Supertaça já passou", disse Jonas (Benfica) sobre o caso com Jorge Jesus em 2015, à RTP.