‘Orelhas’ detido por tiros no Porto

Vídeo mostra jogador do Canelas a agredir árbitro





Em 2008, voltou a ser constituído arguido, desta vez como suspeito de exercer de forma ilegal a profissão de segurança privado, na discoteca TOMATE, no Porto.



O último caso que envolve o elemento dos Super Dragões, aconteceu no domingo passado, quando agrediu violentamente o árbitro do jogo Rio Tinto-Canelas. Ouvido por um juiz, viu-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactar com árbitros e entrar em recintos desportivos. Foi irradiado do Canelas.



Marco Gonçalves, conhecido como ‘Orelhas’, já foi arguido num processo de tiroteio no bairro do Cerco, no Porto, onde viveu e cresceu.O caso remonta a 2004, quando, juntamente com outros indivíduos, apedrejou o carro de um homem que foi ao bairro deixar a namorada. Sem que nada o fizesse prever, Marco e os amigos começaram a apedrejar a viatura. A namorada do jovem e o pai foram em socorro da vítima.Depois de confrontos físicos, acabaram baleados. Nesse processo, respondeu por ofensas à integridade física com arma de fogo.O cadastro do jogador do Canelas, que agrediu à joelhada o árbitro José Rodrigues no domingo passado, não se fica por aqui. Existem várias referências do de Marco Gonçalves na Polícia Judiciária do Porto, três delas em que foi constituído arguido.