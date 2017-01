Os seis resistentes

A primeira chicotada aconteceu quando o Marítimo somou a quarta derrota em cinco jogos, pondo fim ao percurso de PC Gusmão. Quem se seguirá?

Por esta altura do campeonato, apenas seis treinadores mantêm os cargos nos respetivos clubes.Rui Vitória (Benfica), Jorge Jesus (Sporting), Nuno Espírito Santo (FC Porto), Pedro Martins (V. Guimarães), José Couceiro (V. Setúbal) e Lito Vidigal (Arouca) são os sobreviventes da difícil caminhada que é a Liga portuguesa 2016/2017.Jorge Simão, embora não tenha sido despedido do Desp. Chaves, juntou-se ao Sp. Braga, após a saída de José Peseiro.Esta metade de época mostrou aquilo que é pratica nos clubes: é mais fácil mudar um treinador do que um plantel inteiro quando os resultados não surgem. Na última jornada (16ª) registou- -se a 11ª saída de um treinador, com Petit a abandonar o Tondela.