Ouro de Ronaldo em goleada real

Cristiano Ronaldo teve uma grande ovação antes do início do jogo





Este triunfo, o 13º na presente edição da liga, permitiu ao conjunto comandado por Zinedine Zidane cimentar a liderança da competição, com 40 pontos, mais seis do que o Barcelona, e igualar o recorde de invencibilidade de equipas espanholas, estabelecido pelos catalães, sob o comando de Luis Enrique, na época passada.Nos outros jogos de ontem, destaque para a vitória do Atl. Madrid fora contra o Eibar (2-0). Os colchoneros ocupam o quarto lugar com 31 pontos. O campeão Barcelona joga este domingo (19h45) no terreno do Villarreal.

O Real Madrid igualou este sábado o recorde de 39 jogos sem perder, da versão do Barcelona de 2015/16, ao golear o Granada, por 5-0. Antes do início do jogo, Cristiano Ronaldo, que também fez o gosto ao pé, dedicou à ‘afición’ merengue a conquista da sua quarta Bola de Ouro.A entrega simbólica no Bernabéu foi presenciada por antigas glórias do emblema ‘blanco’, como Raymond Kopa, Michael Owen, Luís Figo, Ronaldo e Zinedine Zidane, que também conquistaram o troféu.Depois da homenagem, o Real Madrid ‘cilindrou’ o Granada, neste jogo da 17ª jornada, chegando ao intervalo a vencer por 4-0, com golos de Isco, 12 e 31 minutos, Benzema, aos 20’, e de Cristiano Ronaldo, aos 27’. O antigo médio do FC Porto Casemiro fechou a goleada, aos 58’.