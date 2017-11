Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paciência em vez de Éder

Eleitos de Fernando Santos reuniram-se ontem no Estoril.

Por Filipe António Ferreira | 08:53

Gonçalo Paciência (V. Setúbal) foi convocado ontem por Fernando Santos para os dois jogos particulares frente à Arábia Saudita e EUA, dias 10 e 14, para substituir o lesionado Éder (Lokomotiv).



Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a primeira chamada do avançado, de 23 anos, à seleção principal, depois de ter vestido a camisola das quinas desde os sub-15.



Os selecionados de Fernando Santos, em que não está Cristiano Ronaldo, por opção, reuniram-se ontem à noite numa unidade hoteleira da linha do Estoril.



Esta terça-feira, têm o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O primeiro encontro de preparação, com a Arábia Saudita, realiza-se sexta-feira em Viseu e as receitas revertem para os bombeiros.