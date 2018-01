Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paciência põe Vitória de Setúbal na final da Taça da Liga

Trigueira foi o melhor em campo ao segurar a vantagem.

Por Mário Figueiredo | 09:07

O V. Setúbal garantiu esta terça-feira a presença na final da Taça da Liga com um triunfo, por 2-0, sobre a Oliveirense, equipa da II Liga que até esteve melhor e dispôs das melhores ocasiões, com um penálti falhado e três bolas nos ferros.



Riascos, Sérgio Ribeiro e João Amorim foram uma dor de cabeça para os sadinos e só mesmo os ferros ou Trigueira, com uma grande exibição, conseguiram travar os seus remates.



Na mesma jogada, Sérgio Ribeiro e João Amorim remataram ao poste, com a bola a morrer nas mãos de Trigueira. O guarda-redes sadino até se benzeu. Mais, Riascos enquanto teve pulmão foi um problema. Rápido e perigoso.



Valeu aos sadinos a experiência e Gonçalo Paciência, que fez o 1-0. Cabeceou primeiro ao poste e voltou a cabecear, na recarga para a baliza. A Oliveirense dispôs de uma grande penalidade, mas o veterano Diogo Valente rematou à trave.



A equipa da II Liga continuava por cima e mais perigosa, mas foram os sadinos que fizeram o 2-0, nos descontos numa jogada de Paciência que assistiu Allef.



Os sadinos, que venceram a Taça em 2008, estão na final e defrontam no sábado o vencedor do Sporting-FC Porto.