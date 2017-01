Paços de Ferreira 0 -0 FC Porto

12' - Perdida de André Silva. Cruzamento irrepreensível de Herrera, mas o avançado português chega atrasado e falha o golo.O que falha Diogo Jota! Passe de Óliver a isolar Jota, mas Defendi consegue defender.Pedrinho remata fraco para defesa de Casillas.Ricardo Valente aproveita uma bola perdida e remata de fora da área contra um jogador do FC Porto.-----------O FC Porto desloca-se este domingo a Paços de Ferreira para defrontar a equipa local, em jogo da 16.ª jornada.Os portistas, no rescaldo da eliminação na Taça da Liga, também não poderão contar com alguns jogadores influentes na deslocação a Paços de Ferreira, 13.º da tabela, casos de Layún, Otávio (lesionados), Danilo (lesionado) e Brahimi (a preparar a CAN), mas com André Silva totalmente recuperado.