Paços de Ferreira bate Feirense

É a segunda vitória consecutiva para a equipa dos Castores.

Por Lusa | 21:00

O Paços de Ferreira somou esta segunda-feira a segunda vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, facto inédito em 2017/18, ao vencer em casa o Feirense por 2-1, em encontro da 20.ª jornada.



A formação de Santa Maria da Feira adiantou-se no marcador aos 12 minutos, num penálti de Edson Farias, mas a formação de João Henriques, que já tinha ganhado na estreia, deu a volta, com tentos de Quiñones, aos 16, e Gian, aos 88.



Na classificação, o Paços de Ferreira sobe, provisoriamente, ao 12.º lugar com 21 pontos, ultrapassando, entre outros, o Feirense, agora 13.º, com 20.