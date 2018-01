Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paços de Ferreira tropeça e Petit é despedido

Portimonense jogou com menos um jogador desde os 34 minutos.

Por Carlos Alexandre Teixeira | 09:05

O Portimonense arrancou esta segunda-feira um precioso empate em Paços de Ferreira (1-1), num jogo em esteve a perder e alinhou reduzido a 10 elementos desde os 34’, por expulsão de Tabata.



O resultado penaliza o Paços e levou ao despedimento do técnico Petit. A equipa pacense foi quem mais fez para vencer e a que dispôs das melhores chances, mas os algarvios reagiram bem à desvantagem.



Além disso, o guarda-redes Ricardo Ferreira esteve em grande plano com três defesas decisivas.



Luiz Phellype (54’) marcou de cabeça, para os locais, confirmando a superioridade até aí no jogo, mas Nakajima, depois de uma primeira ameaça de Paulinho, empatou, com um remate cruzado (73’), dando corpo à reação do Portimonense, que, já nos descontos, ficou perto da reviravolta.