Pagamentos a Ronaldo apanhados no Marquês

Filha de Armando Vara fala sobre empresas de Jorge Mendes em escutas.

01:30

Bárbara Vara, filha de Armando Vara e arguida na Operação Marquês, foi apanhada em escutas da investigação a José Sócrates a falar sobre as comissões pagas a Cristiano Ronaldo. Bárbara Vara é funcionária da Gestifute, empresa de Jorge Mendes responsável pela gestão de carreiras de profissionais desportivos, como Cristiano.



A escuta a Bárbara Vara, feita a 24 de fevereiro de 2015, é esclarecedora: "Bárbara avisa que vai entrar no avião, não tem tempo para falar… fala de uns fees [pagamentos], de James Rodríguez e para Ronaldo… que um milhão para James está bem, mas para Ronaldo deve ser dois milhões, sujeitos a contrato… Bárbara diz que em Itália estão a trabalhar com a Toyota… "eles" conhecem-nos bem a eles e a Ronaldo… Bárbara fala do diretor-geral da Toyota, que conheceu na Tailândia… o interlocutor diz que um criativo da Toyota recomendou mesmo muito Ronaldo…". Da escuta não é percetível se o pagamento de dois milhões dizia respeito a um possível contrato de direitos de imagem com a Toyota. Os rendimentos de direitos de imagem de Ronaldo estão no centro da investigação do Fisco espanhol que acusa o jogador de não ter pago impostos sobre esses direitos de 2011 a 2014. A filha de Vara foi também apanhada nas escutas a falar de empresas do grupo de Mendes. "Bárbara diz que estão a fazer uma empresa à parte da Polaris Sports e que essa empresa pode ir buscar licenças noutros desportos… que as coisas mudam… Governos, administrações…".



Bárbara Vara gere direitos de imagem de Cristiano Ronaldo

Bárbara Vara (ao lado de Cristiano Ronaldo), arguida no âmbito da Operação Marquês, é uma das pessoas que gere, na Gestifute, os direitos de imagem do melhor jogador do mundo. O CM tentou contactar a filha de Armando Vara, mas sem sucesso.



Fisco vigia firmas de Jorge Mendes

O fisco português está a investigar os principais negócios de 13 clubes, entre os quais os três grandes: Benfica, Sporting e Porto. A investigação foi iniciada em 2016 e envolve também 10 empresas, entre as quais estão as sociedades do grupo económico de Jorge Mendes.



CR7 ouvido amanhã em tribunal

Cristiano Ronaldo é ouvido amanhã num tribunal em Madrid, por ser suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014. O Fisco espanhol reclama ao jogador do Real Madrid o pagamento de impostos de quatro anos: 8,5 milhões de euros, em 2014; 3,2 milhões, em 2013; 1,66 milhões, em 2012 e 1,39 milhões, em 2011.



O internacional português já deixou claro, segundo fonte conhecedora, que está disponível para pagar os 14,7 milhões de euros reclamados pelo Fisco de Espanha, se essa for a determinação do tribunal.



O jogador do Real Madrid vai ser ouvido, à porta fechada, às 11h30, pela juíza Mónica Gomez, do tribunal de primeira instância de Pozuelo de Alarcón. De acordo com uma fonte do tribunal, citada pela Lusa, a declaração de Ronaldo vai ser feita ainda em fase de instrução do processo, "na qualidade de suspeito" e na sequência das diligências abertas pelo Ministério Público espanhol.



Superagente falou no caso Falcao

Jorge Mendes foi ouvido durante três horas, no final de junho, no âmbito de um processo de fraude fiscal que envolve o futebolista Falcao. Em causa está uma alegada fuga ao Fisco no valor de 5,6 milhões.



Certidão fechada a sete chaves

Bárbara Vara tem uma cópia da certidão de nascimento de Cristianinho "fechada a sete chaves" no escritório, revela uma escuta do Marquês. Em causa estava a renovação do passaporte do filho de Ronaldo.



125 jornalistas para cobrir interrogatório

Na sexta-feira já tinham contactado os serviços de imprensa do tribunal, onde será ouvido Ronaldo, cerca de 125 jornalistas de mais de trinta meios de comunicação, de uma dezena de países.