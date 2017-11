Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Paguei, assinei e o caso está fechado”, diz Mourinho

Técnico português foi ouvido por suspeitas de ter burlado o Fisco espanhol.

10:45

"Parti de Espanha em 2013 com a convicção de que a minha situação tributária estava regularizada. Um par de anos mais tarde, foi aberto um processo onde fui investigado e que para regularizar a minha situação tinha de pagar. No julgamento, não contestei, não discuti, paguei e assinei o que me foi pedido. O caso está fechado".



Estas foram as palavras de José Mourinho, ontem à saída do tribunal nos arredores de Madrid, onde foi ouvido por suspeitas de ter burlado o Fisco espanhol em 3,3 milhões de euros em 2011 e 2012, quando treinava o Real Madrid.



A audiência durou cerca de 10 minutos.



Apesar das declarações do português, a Justiça espanhola mantém aberto o processo, em fase de instrução.