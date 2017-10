Pai de adolescente surdo faz campanha para levar o filho a ver ídolo do rugby

Guilherme Custódio tem 13 anos e um sonho - ir a Inglaterra ver o jogador internacional de rugby Mathew Gilbert treinar e jogar.A escolha tem um fundamento. É que Matt Gilbert partilha com Guilherme uma deficiência pouco habitual no desporto profissional - ambos são surdos. Guilherme pratica rugby no Sporting e vê em Matt - que chegou a internacional pela seleção inglesa - um exemplo de que as dificuldades podem ser vencidas. A viagem a Inglaterra tem custos que a família não pode comportar e por isso o pai de Guilherme criou uma campanha de crowdfunding na plataforma PPL . O objetivo á angariar os 750 euros necessários para levar os dois a Gloucester, onde querem ver os treinos e jogos de Matt Gilbert no clube Hartpury RFC.No site da Federeação de Rugby, é possível conhecer melhor a história de Guilherme Custódio. O agora adolescente foi vitima de uma paragem cardiorrespiratória com um mês de idade. O episódio causou-lhe surdez bilateral profunda, o que veio a ter implicações no seu desenvolvimento, nomeadamente ao nível da comunicação e da interação com pessoas.E se Guilherme nunca foi uma criança muito sociável, desde que começou a jogar o desporto da bola oval, tornou-se uma pessoa muito diferente. "Há claramente um Guilherme antes do rugby e após o rugby", lê-se no texto de apresentação da campanha de crowdfunding.