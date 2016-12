Paiva dos Santos anuncia candidatura a presidente do Sporting

O que achou desta notícia?







21.1% Muito insatisfeito

21.1%

10.5%

10.5% 10.5%

10.5% 57.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







21.1% Muito insatisfeito

21.1%

10.5%

10.5% 10.5%

10.5% 57.9% Muito satisfeito Outras 19 pessoas também já deram o seu contributo pub

O empresário Paulo Paiva dos Santos anunciou este domingo a sua candidatura à presidência do Sporting, que terá eleições em 2017. O fundador da empresa farmacêutica Generis é o primeiro a sair a terreiro para aforntar o atual presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.Em 2013, o empresário já tinha anunciado uma candidatura à liderança dos Leões, que acabou por não levar às urnas.O sócio 7.098 do clube anunciou a sua candidatura numa mensagem publicada no Facebook.