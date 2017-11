Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Palhinha, Ivanildo e Gelson Dala chamados para receção do Sporting ao Famalicão

Jorge Jesus deixa Doumbia, Alan Ruiz e Acunã de fora para o jogo da Taça de Portugal.

Por Lusa | 16:17

Palhinha, Ivanildo e Gelson Dala foram esta quinta-feira convocados pelo treinador do Sporting, Jorge Jesus, para a receção ao Famalicão, da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, em detrimento de Alan Ruiz, Doumbia e Acuña.



Relativamente ao empate caseiro frente ao Sporting de Braga (2-2), o técnico 'leonino' abdicou de Acuña, que foi titular frente aos bracarenses, Doumbia e Alan Ruiz, ambos suplentes utilizados.



Para os seus lugares, Jesus chamou o defesa esquerdo Ivanildo Fernandes, totalista na equipa B, o médio Palhinha e o avançado Gelson Dala.



De fora das opções continuam William Carvalho, Piccini, Matthieu, que recuperam de lesões, assim como Iuri Medeiros e Bryan Ruiz, que foi recentemente reintegrado no plantel.



O Sporting, segundo classificado da I Liga, com 27 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, recebe o Famalicão, quinto da II Liga, na quinta-feira, a partir das 20:30, num encontro que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: Ristovski, Jonathan Silva, André Pinto, Tobias Figueiredo, Coates, Fábio Coentrão e Ivanildo



- Médios: Petrovic, Palhinha, Battaglia, Bruno César, Mattheus Oliveira, Bruno Fernandes, e Gelson Martins.



- Avançados: Bas Dost, Podence e Gelson Dala.