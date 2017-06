Palmas e lágrimas no adeus a Mourinho Félix

Ao longo de toda a cerimónia, José Mourinho esteve rodeado da mãe, Maria Júlia, da mulher Matilde Faria e dos filhos. Foi constantemente abordado por amigos que lhe davam palavras de conforto.



Entre eles destacou-se Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, que recordou o dia em que conheceu o pai de Mourinho. "O primeiro jogo que eu fiz na Primeira Divisão foi contra o V. Setúbal e quem estava na baliza era o Sr. Mourinho. Era um grande homem", disse ao CM.



Três carretas funerárias só para levar as flores

À frente do cortejo fúnebre até ao Cemitério Nossa Senhora da Piedade seguiram quatro carretas funerárias, três delas cheias de coroas de flores que foram sendo entregues à família logo desde as primeiras horas do velório, na Capela do Socorro.



Terminada a missa, o cortejo fúnebre seguiu caminho até ao Cemitério Nossa Senhora da Piedade, onde o técnico do Manchester United fez questão de ajudar a carregar a urna do pai, coberta pelas bandeiras do V. Setúbal e do Belenenses, os dois clubes onde jogou.

A rua da Igreja da Terceira Ordem, em Setúbal, foi pequena para acolher as largas centenas de amigos e familiares que quiseram estar presentes no último adeus a Mourinho Félix. Houve emoção, palmas e lágrimas no adeus ao antigo jogador internacional português que mais tarde se tornou treinador de futebol. E que era pai do técnico José Mourinho, que ontem estava visivelmente emocionado. Pela rua do Socorro passaram muitas figuras conhecidas do futebol.Chegaram cedo à igreja, onde estava marcada a missa de corpo presente, personalidades como Luís Filipe Vieira (presidente do Benfica), Aitor Karanka (antigo jogador espanhol e ex-adjunto de Mourinho), Pauleta (antigo jogador e diretor da FPF) Silvino Louro e Rui Faria (ambos membros da equipa técnica de José Mourinho) e ainda vários treinadores, entre eles José Couceiro, Baltemar Brito, Toni, Carlos Manuel e Domingos Paciência e Ricardo Formosinho.Todos se deslocaram a Setúbal, na manhã desta terça-feira, para consolar e apoiar José Mourinho que, de acordo com um amigo e ex-colega de Mourinho Félix no V. Setúbal, o antigo jogador Fernando Tomé, está "destroçado e profundamente abalado" com a morte do pai.