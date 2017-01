Panteras travam Águias

As águias procuravam reagir, mas sem êxito. Os axadrezados exploravam as bolas paradas e o talento de Iuri Medeiros. Novo livre, com o jovem emprestado pelo Sporting a colocar a bola na cabeça de Lucas, e 2-0.



A Luz gelava e Iuri Medeiros era a estrela do jogo. Perante a passividade de toda a equipa encarnada, dominou a bola, tirou Ederson do caminho e ofereceu o golo a Schembri.



Apesar de as águias estarem a perder 3-0, os adeptos acreditavam na reviravolta. Nunca deixaram de apoiar, mas foi preciso entrar Mitroglou para reacender a chama encarnada. Pizzi tem um remate perigoso para defesa de Aghayev, mas, na recarga, Lucas falha o alívio e Salvio assiste o grego para o 3-1.



André Almeida também podia ter marcado antes do intervalo, mas rematou contra o guardião.



Na segunda metade, o Benfica foi avassalador. Entrou com tudo. O campeão estava de volta e encostou o Boavista às cordas, pressionando até chegar à igualdade. Cervi, acabado de entrar, sofreu a falta que deu origem ao golo de Jonas, de penálti. E o mesmo aconteceu com Zivkovic, que fez o cruzamento que resultou no autogolo de Fábio Espinho. As águias abrandaram o ritmo e os boavisteiros ainda espreitaram, mas Ederson impôs-se com classe. Empate justo e emocionante.



O Boavista nunca prescindiu de jogar em contra-ataque. Rafa sofreu uma falta à entrada da sua área, Luís Ferreira mandou jogar e Pizzi acabou por rasteirar um adversário. Chamado a converter o livre, Iuri Medeiros foi soberbo, não dando hipóteses a Ederson.As águias procuravam reagir, mas sem êxito. Os axadrezados exploravam as bolas paradas e o talento de Iuri Medeiros. Novo livre, com o jovem emprestado pelo Sporting a colocar a bola na cabeça de Lucas, e 2-0.A Luz gelava e Iuri Medeiros era a estrela do jogo. Perante a passividade de toda a equipa encarnada, dominou a bola, tirou Ederson do caminho e ofereceu o golo a Schembri.Apesar de as águias estarem a perder 3-0, os adeptos acreditavam na reviravolta. Nunca deixaram de apoiar, mas foi preciso entrar Mitroglou para reacender a chama encarnada. Pizzi tem um remate perigoso para defesa de Aghayev, mas, na recarga, Lucas falha o alívio e Salvio assiste o grego para o 3-1.André Almeida também podia ter marcado antes do intervalo, mas rematou contra o guardião.Na segunda metade, o Benfica foi avassalador. Entrou com tudo. O campeão estava de volta e encostou o Boavista às cordas, pressionando até chegar à igualdade. Cervi, acabado de entrar, sofreu a falta que deu origem ao golo de Jonas, de penálti. E o mesmo aconteceu com Zivkovic, que fez o cruzamento que resultou no autogolo de Fábio Espinho. As águias abrandaram o ritmo e os boavisteiros ainda espreitaram, mas Ederson impôs-se com classe. Empate justo e emocionante.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O Benfica abanou mas não caiu, ao empatar 3-3 com o Boavista. O líder mostrou pela primeira vez uma faceta bipolar e complicou, com uns primeiros 25 minutos de grande apatia e desacerto que resultaram em três golos sem resposta dos boavisteiros.Miguel Leal ameaçou trazer o ‘autocarro’ para o Estádio da Luz e acabou por surpreender o Benfica com 25 minutos de luxo, onde Iuri Medeiros, jovem emprestado pelo Sporting, foi o maestro. Apostou no contra-ataque e encarou o líder da Liga olhos nos olhos, estragando a festa dos quase 60 mil espectadores presentes.O que parecia um jogo de sentido único tornou-se num embate empolgante. O Benfica assumiu, com naturalidade, as rédeas. Rafa (12’), com uma arrancada imparável, correu meio campo e ofereceu o golo a Gonçalo Guedes, que tentou colocar a bola em jeito na baliza mas atirou ao lado.