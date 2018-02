Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiquinho Soares mantém dragão na liderança

Jogador abriu o caminho com dois golos, o segundo numa bomba que derrubou os flavienses, mais difíceis do que o resultado final transmite.

Por Lusa | 01:50

Para lá do Marão, voltou a mandar o Dragão. O FC Porto está firme no topo do campeonato e deu em Chaves uma demonstração de força com recurso a artilharia pesada. Soares marcou dois golos, fechou definitivamente a porta de saída e abriu a da vitória, terminando com a resistência flaviense. Marega e Sérgio Oliveira arrumaram o assunto.



Conceição tinha avisado e, se já contava com quatro lesionados, promoveu outras mudanças, com a inclusão de Maxi na direita da defesa, e Otávio a jogar nas costas de Soares, com Marega mais encostado à ala.

O tiro de partida foi dado por Herrera, com António Filipe a defender. E a história poderia ter sido outra se Soares Dias tivesse entendido como faltosa a ação de Maxi na área aos 6’: o árbitro decidiu que a disputa foi legal e estendeu o critério - várias vezes mal - a todo o jogo.



Aos 11’, entrou em cena o protagonista maior. Soares aceitou o conselho do treinador e deu tudo em campo. Aqui, Domingos Duarte até evitou o golo, mas, pouco depois, o brasileiro não perdoou. A passe de Sérgio Oliveira - está em grande forma -, e num lance similar ao que foi anulado frente ao Sporting na Taça da Liga, Soares atirou cruzado. E bem. 0-1.



Olhando para o resultado, pode até não parecer, mas o Desp. Chaves incomodou muito os dragões, na primeira parte, com destaque para Matheus Pereira. José Sá e Maxi resolveram situações bastante complicadas ainda antes dos 25’.



Só que Soares está de novo a ser ‘fixe’. De forma espetacular, de primeira, respondeu com um míssil ao passe de Maxi Pereira e deu uma vantagem mais confortável, com a qual chegaria o intervalo da partida.



Após o descanso, o meio- -campo portista acertou a transição defensiva, e Sá viveu outra tranquilidade. Já na frente, continuava o tiro ao alvo dos jogadores azuis-e-brancos. Com Maxi de novo na jogada, Marega tabelou com Otávio e rematou, beneficiando de um desvio muito feliz num adversário para o 0-3. Tudo resolvido? Sem dúvida. Nos dez minutos seguintes, Soares ainda disparou ao poste e o recém-entrado Waris enviou à barra, com mérito para defesa de António Filipe.



Com o triunfo no bolso, os dragões baixaram o ritmo, até Conceição dar ordens de que havia muito para jogar. A equipa reagiu e chegou ao quarto. Herrera combina bem - e combina mesmo - com Oliveira e o português finaliza, também, à bomba. Goleada para lá do Marão. O topo é do Dragão.