Paris e Los Angeles recebem os próximos Jogos Olímpicos

Cidade francesa recebe em 2024 e a cidade norte-americana em 2028.

Por Lusa | 20:32

A cidade de Los Angeles chegou esta segunda-feira a acordo com o Comité Olímpico Internacional (COI) sobre os termos que abrem caminho à organização dos Jogos Olímpicos de 2028, revelou fonte municipal à AFP.



O acordo abre a porta a Paris para receber os Jogos de 2024, uma vez que as duas cidades eram candidatas a sucederem a Tóquio2020.



A decisão, pouco habitual, de atribuir em simultâneo a organização de duas edições possibilitou o acordo, sendo que Paris só aceitaria organizar a edição de 2024, 100 anos depois de o ter feito em 1924, tendo recebido os Jogos pela primeira vez em 1900.



Por sua vez, Los Angeles, que se mostrou aberta a esperar mais quatro anos, manifestando-se preparada para acolher os Jogos "já amanhã", acolheu as edições de 1932 e 1984, enquanto Atlanta foi a última a receber o evento de verão em solo norte-americano, em 1996, antes de Salt Lake receber os Jogos de Inverno em 2002.



Segundo a AFP, os detalhes do acordo não são ainda conhecidos, mas tanto o COI como a cidade norte-americana devem comunicar a decisão ainda durante o dia desta segunda-feira.