Parlamento Europeu convoca Jorge Mendes para depor sobre os Panama Papers

Para Urtasun, a gestão de Jorge Mendes "parece estar no centro da 'teia' de empresas de fachada para evitar que jogadores e treinadores paguem impostos".A plataforma 'Football Leaks' começou a divulgar documentos confidenciais em setembro de 2015, alguns dos quais que denunciavam eventuais evasões fiscais de Cristiano Ronaldo, agenciado por Jorge Mendes.Desde o início de abril de 2016, os 'Panama Papers', divulgados por um consórcio de jornalistas de investigação e baseados em cerca de 11,5 milhões de documentos provenientes da sociedade de advogados Mossack Fonseca, levaram à abertura de muitos inquéritos em todo o mundo e à demissão do primeiro-ministro islandês e de um ministro espanhol.

A comissão de investigação do Parlamento Europeu aos chamados 'Panama Papers' vai chamar a depor o agente desportivo Jorge Mendes e o presidente da FIFA, Gianni Infantino.O grupo parlamentar Los Verdes-Alianza Libre Europea confirmou que Jorge Mendes e Infantino vão ser ouvidos a 05 de setembro."FIFA, intermediários e futebolistas têm de dar explicações, porque todos têm responsabilidade, por isso pedimos que Jorge Mendes compareça", esclareceu Ernest Urtasun, eurodeputado do partido espanhol Iniciativa per Catalunya Verds, em comunicado.