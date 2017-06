Parma sonda Gonçalo Paciência

Quando surgiu com grande destaque na equipa B dos dragões em 2014/2015, Paciência – filho da antiga glória portista Domingos Paciência – foi dado como o avançado mais promissor do futebol português.



Gonçalo Paciência, que está atualmente ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, a disputar o Campeonato Europeu da categoria, na Polónia, tem contrato com os dragões até junho de 2019.Quando surgiu com grande destaque na equipa B dos dragões em 2014/2015, Paciência – filho da antiga glória portista Domingos Paciência – foi dado como o avançado mais promissor do futebol português.Nos dois anos seguintes (Académica e Rio Ave) acabou por não comprovar as melhores expectativas depositadas pelos dirigentes portistas.

Gonçalo Paciência, de 22 anos, está na lista de possíveis reforços do Parma, clube italiano que este ano subiu à segunda divisão italiana.De acordo com a Sky Sports Italia, o clube parmesão já terá entrado em contacto com o FC Porto para perceber em que condições irá conseguir contar com o avançado português, que na temporada passada esteve cedido ao Rio Ave e aos gregos do Olympiacos.Os dragões terão mostrado abertura para o empréstimo, embora nos últimos dias a possibilidade de o jogador vir a fazer parte do plantel principal às ordens de Sérgio Conceição ganhou força, após a saída de André Silva para o AC Milan.