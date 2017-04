Páscoa de risco para Benfica e FC Porto

A equipa de Rui Vitória atravessa, no aspeto exibicional, um dos piores momentos da época, apesar da vitória pela margem mínima no domingo em Moreira de Cónegos (1-0), que evitou, uma vez mais, que o FC Porto a ultrapassasse.Os 'encarnados', que venceram com um golo de Mitroglou, fizeram um jogo pobre, diante de um Moreirense perto da zona de descida e que não vence há dez jogos.Na sexta-feira, o Benfica encontra um Marítimo mais forte do que aquele que goleou na Taça de Portugal (6-0), em novembro, e mais próximo daquele que em dezembro impôs-lhe a primeira derrota na I Liga (2-1, nos Barreiros).A uma jornada de visitar o Sporting (30.ª jornada), e com Ederson, Pizzi e Carrillo em risco de suspensão se virem cartão amarelo, o Benfica está obrigado a vencer, bem como o FC Porto, no sábado, na visita ao Sporting de Braga.Em contraste com o Benfica, a equipa de Nuno Espírito Santo parece respirar confiança e é favorita para o jogo da Pedreira, embora, na última época, com os 'dragões' afastados então do título, tenha perdido com os bracarenses (3-1).A troca de treinador, com a entrada de Jorge Simão para o lugar de José Peseiro, não teve um efeito tão produtivo como o esperado em Braga, com uma série de resultados negativos, mas a equipa criou muitas dificuldades ao FC Porto na primeira volta, com um golo 'in extremis' de Rui Pedro (90+5) a salvar os 'dragões'.Para o jogo agendado para sábado, o plantel portista está a 100 por cento, num jogo em que o FC Porto não quererá deixar escapar 'a janela de oportunidade' que poderá trazer a ronda seguinte, em que o Benfica visitará o Sporting.Com os jogos divididos entre sexta-feira e sábado, a jornada fechará, no entanto, apenas na segunda-feira, quando o Nacional (17.º, 20) receber o Moreirense (16.º, 21 pontos), num jogo entre 'aflitos'.Em 18.º e último está o Tondela (17 pontos), com uma série de nove resultados negativos (cinco derrotas e quatro empates) e que recebe o Rio Ave (7.º), em jogo agendado para sábado, às 18:15.Perto da zona de perigo está também o Arouca (14.º, 28 pontos), que vem de uma série de oito derrotas consecutivas e um empate na última jornada e que no domingo recebe o Feirense (10.º), bem como o Estoril (15.º, 25), que sábado visita o Belenenses (12.º).O Vitória de Guimarães, quinto, com os mesmos 50 pontos do Braga, tem jogo difícil em Chaves, onde perdeu para a Taça (3-1 na segunda mão das meias-finais), mas apurou-se para a final (2-0 no primeiro jogo), e o Sporting visita o Bonfim, onde Benfica e FC Porto perderam pontos.O Setúbal derrotou as 'águias' e empatou com os 'dragões' em casa, mas fora também tirou pontos a ambos (com dois empates).Em relação ao Sporting, os sadinos perderam em Alvalade (2-0), mas esta época derrotaram os 'leões' na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga (2-1), o que afastou a equipa de Jorge Jesus das meias-finais.