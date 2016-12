Leão vê título por um canudo

-----



Análise do jogo



Positivo: Entreajuda minhota

O Sp. Braga mostrou, do primeiro ao último minuto, ser uma equipa em que a entreajuda de todos os setores funcionou em pleno. Defendeu mais após o intervalo, mas nunca descurou o contra-ataque e como prémio levou os três pontos.



Negativo: Pontaria verde-e-branca

Tantos ataques, tanta velocidade, ocasiões de perigo e uma pontaria muito desafinada no momento de acertar na baliza adversária. E para que tudo corresse mal, um dos inúmeros maus passes teve como castigo o golo do Sp. Braga... e a derrota.



Arbitragem: Faltaram vermelhos

Hugo Miguel errou ao não mostrar cartões vermelhos a Coates (agarrão ao isolado Wilson Eduardo) e a Goiano, por uma entrada com os pitons à perna de Gelson. De resto, acertou na maioria das decisões que tomou ao longo da partida.



-----



Análise dos jogadores



Sporting



Gelson - Foi o que mais desequilibrou o adversário, com as habituais arrancadas. Esteve perto de marcar aos 4’ e aos 32’, ainda cabeceando ao poste. Já a cruzar,ficou longe do aceitável.

Rui Patrício – Diretamente ligado à derrota pelo golo sofrido. Tinha de fazer melhor.

João Pereira – Grande cruzamento aos 7’. Muito nervoso e faltoso, principalmente quando a equipa já perdia.

Coates – Duas vezes ultrapassado por Wilson, logo a abrir. Na 2ª parte, foi dos melhores - a atacar e a defender.

Ruben Semedo – Muitas dificuldades em segurar os avançados minhotos. Substituído ao intervalo, por lesão.

Zeegelaar – Indeciso na frente, perdido a defender.

William – Muitos passes errados, tal como os colegas. Demasiado desconcentrado.

Adrien Silva – Começou em grande, com um passe aos 4’ a isolar Gelson, mas foi paulatinamente desaparecendo.

Bryan Ruiz – Parece estar demasiado lento, porém, criou alguns lances de perigo. Perto do golo aos 7’ e 62’.

Joel Campbell – Vontade, quase sempre sem a necessária objetividade.

Bas Dost – Foi um doce para os centrais. Ainda errou o passe no lance que dá golo.

Douglas – Um final sofrível.

Bruno César – Entrou e errou como os companheiros.

André – Criou confusão na área adversária. Nada mais.



Sp. Braga



Wilson - É o quinto golo que marca à equipa que o formou para o futebol. Foi uma dor de cabeça constante para a defesa leonina e o golo compensa a falha incrível depois de ultrapassar Patrício.

Matheus – Começou mal, mas depois foi um muro. Defesas aos 7’, 47’, 62’, 65’ e 90’! Quase comprometia no fim.

Baiano – Foi conseguindo parar as investidas de Campbell e Zeegelaar.

Ricardo Ferreira – Que exibição! Regressou sete meses depois e anulou Bas Dost e os cruzamentos leoninos.

André Pinto – Outra torre extremamente certeira. Ainda esteve perto de fazer uma assistência para golo aos 33’.

Goiano – Dificuldades com a irrequietude de Gelson. Está ligado ao golo da vitória.

Xeka – Ajudou a anular o jogo interior do Sporting, obrigando os leões a recorrerem excessivamente às alas.

Vukcevic – Cortes decisivos e grande intensidade, essencial no equilíbrio minhoto.

Ricardo Horta – Incansável. Atirou ao poste e voltou a estar perto de marcar já no fim.

Alan – Enquanto teve gás, foi um perigo. Passe fantástico a isolar Wilson aos 15’.

Rui Fonte – Deu muito trabalho à defesa leonina. Podia ter feito o golo aos 33’.

Hassan – Perto de concretizar nos descontos.

Pedro Tiba – Entrou endiabrado, criando muito perigo.

Bakic – Concentrado.



O Sp. Braga limitava-se a tentar o ataque quando o Sporting fazia maus passes. E, no minuto 70, teve o prémio no golo de Wilson Eduardo. Faltavam 20 minutos, período em que o Sporting atacou atabalhoadamente. E até foram os minhotos que estiveram muito perto de voltar a faturar nos descontos, quando Hassan, à boca da baliza, falhou o desvio por pouco.-----O Sp. Braga mostrou, do primeiro ao último minuto, ser uma equipa em que a entreajuda de todos os setores funcionou em pleno. Defendeu mais após o intervalo, mas nunca descurou o contra-ataque e como prémio levou os três pontos.Tantos ataques, tanta velocidade, ocasiões de perigo e uma pontaria muito desafinada no momento de acertar na baliza adversária. E para que tudo corresse mal, um dos inúmeros maus passes teve como castigo o golo do Sp. Braga... e a derrota.Hugo Miguel errou ao não mostrar cartões vermelhos a Coates (agarrão ao isolado Wilson Eduardo) e a Goiano, por uma entrada com os pitons à perna de Gelson. De resto, acertou na maioria das decisões que tomou ao longo da partida.-----Foi o que mais desequilibrou o adversário, com as habituais arrancadas. Esteve perto de marcar aos 4’ e aos 32’, ainda cabeceando ao poste. Já a cruzar,ficou longe do aceitável.Diretamente ligado à derrota pelo golo sofrido. Tinha de fazer melhor.Grande cruzamento aos 7’. Muito nervoso e faltoso, principalmente quando a equipa já perdia.Duas vezes ultrapassado por Wilson, logo a abrir. Na 2ª parte, foi dos melhores - a atacar e a defender.Muitas dificuldades em segurar os avançados minhotos. Substituído ao intervalo, por lesão.Indeciso na frente, perdido a defender.Muitos passes errados, tal como os colegas. Demasiado desconcentrado.Começou em grande, com um passe aos 4’ a isolar Gelson, mas foi paulatinamente desaparecendo.Parece estar demasiado lento, porém, criou alguns lances de perigo. Perto do golo aos 7’ e 62’.Vontade, quase sempre sem a necessária objetividade.Foi um doce para os centrais. Ainda errou o passe no lance que dá golo.Um final sofrível.Entrou e errou como os companheiros.Criou confusão na área adversária. Nada mais.É o quinto golo que marca à equipa que o formou para o futebol. Foi uma dor de cabeça constante para a defesa leonina e o golo compensa a falha incrível depois de ultrapassar Patrício.Começou mal, mas depois foi um muro. Defesas aos 7’, 47’, 62’, 65’ e 90’! Quase comprometia no fim.Foi conseguindo parar as investidas de Campbell e Zeegelaar.Que exibição! Regressou sete meses depois e anulou Bas Dost e os cruzamentos leoninos.Outra torre extremamente certeira. Ainda esteve perto de fazer uma assistência para golo aos 33’.Dificuldades com a irrequietude de Gelson. Está ligado ao golo da vitória.Ajudou a anular o jogo interior do Sporting, obrigando os leões a recorrerem excessivamente às alas.Cortes decisivos e grande intensidade, essencial no equilíbrio minhoto.Incansável. Atirou ao poste e voltou a estar perto de marcar já no fim.Enquanto teve gás, foi um perigo. Passe fantástico a isolar Wilson aos 15’.Deu muito trabalho à defesa leonina. Podia ter feito o golo aos 33’.Perto de concretizar nos descontos.Entrou endiabrado, criando muito perigo.Concentrado.

O que achou desta notícia?







4.8% Muito insatisfeito

4.8%



9.5%

9.5% 85.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







4.8% Muito insatisfeito

4.8%



9.5%

9.5% 85.7% Muito satisfeito Outras 21 pessoas também já deram o seu contributo pub

Minuto 70 - Bas Dost erra um passe junto à área do Sp. Braga, que de imediato vai para o contragolpe; Ricardo Horta atira ao poste; o leão demora a recuperar, a bola sobra para Wilson Eduardo, que atira forte, Rui Patrício lança-se tarde e golo. Foi este o momento-chave do triunfo dos arsenalistas diante do Sporting, que está agora a oito pontos do líder Benfica. No final do jogo, Jorge Jesus viu lenços brancos.Perante mais de 40 mil pessoas, leões e minhotos entraram na partida com o gás no máximo e, logo no minuto 4, Adrien lançou Gelson na direita. Matheus saiu desesperado da baliza e Gelson fez-lhe um chapéu que saiu perto do alvo. Com a velocidade como pano de fundo, os locais falharam inúmeros passes e controlos de bola, o que permitiu aos adversários velozes contragolpes. E foi num desarme de Vukcevic a William Carvalho que a bola chegou a Wilson Eduardo. O bracarense desatou a correr, perseguido por Coates e Semedo. Antes de entrar na área foi agarrado pelo central uruguaio e a bola sobrou para Rui Patrício. Era falta e cartão vermelho. Hugo Miguel nada assinalou. Na resposta, João Pereira centrou para Ruiz, na área e sem oposição, cabecear picado. Valeu ao Sp. Braga a grande intervenção de Matheus. Oito minutos depois, Baiano, em falta, desarmou Campbell. Alan soltou de imediato para Wilson Eduardo passar como um foguete por Rui Patrício (meteu-lhe a bola por um lado e foi apanhá-la ao outro). Só que na altura de rematar a faena, Wilson Eduardo atirou contra as malhas laterais. Que desperdício. A partir da meia hora, a intensidade diminuiu um pouco e antes do intervalo só Gelson criou perigo, num remate que saiu perto do poste esquerdo.Na segunda parte, houve mais Sporting do que Sp. Braga, que passou a maior parte do tempo a defender. E foram os leões que criaram mais perigo. 47’ - defesa vistosa de Matheus a uma cabeçada de Coates; 50’ - centro de Zeegelaar e Gelson cabeceou ao poste; 62’ - centro de Zeegelaar para Ruiz, outra vez de cabeça e em boa posição na área, acertar em Matheus.