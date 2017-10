Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrício segura leão

Dragões dão um banho de bola aos verdes-e-brancos, mas falham na finalização.

Por Octávio Lopes | 02.10.17

O FC Porto perdeu ontem os primeiros pontos do campeonato, ao empatar (0-0) com o Sporting em Alvalade, num jogo em que Rui Patrício fez uma boa exibição e foi decisivo para o resultado da sua equipa. Foi um clássico interessante, dominado pelos dragões na primeira parte e mais disputado após o intervalo.



O jogo começou equilibrado, mas, com o decorrer dos minutos, o FC Porto foi capaz de fazer pender a balança para o seu lado, através de um futebol bem elaborado (com Brahimi em destaque), pressionante na defesa e no meio-campo, acutilante no ataque e com boa precisão no passe, frente a um Sporting que não conseguia ligar uma jogada, perdia quase todos os duelos e falhava no passe (Battaglia foi dos mais desastrados).



Em resumo: os dragões deram um banho de bola aos leões na primeira parte. E fruto de tal domínio, a equipa de Sérgio Conceição criou cinco boas oportunidades: 18’ - Aboubakar, na área, recebeu um passe vertical de Brahimi e atirou perto do alvo; 22’ - remate de Brahimi, a passe de Aboubakar, para defesa complicada de Patrício; 31’ - Aboubakar, na área, isolado por Brahimi, atira fraco para as mãos do bem colocado Patrício; 41’ - Herrera mete na área em Aboubakar, Patrício sai da baliza e afasta com uma mão milagrosa; 44’ - centro de Marcano para Marega acertar, de cabeça, na barra; na recarga, outra mão milagrosa de Patrício impediu que Aboubakar celebrasse. O Sporting teve apenas uma cabeçada bombeada de William, após um canto, facilmente anulada por Casillas.



A 2ª parte foi diferente. O Sporting teve largos momentos em que dominou e empurrou o FC Porto para a sua defesa. Contudo, não foi capaz de apresentar o futebol escorreito e linear que os dragões tinham mostrado no primeiro tempo. No ataque, por exemplo, faltou Bas Dost, que passou ao lado do jogo. Mesmo assim, a bola entrou algumas vezes na área dos portistas. Com perigo, apenas duas: 58’ - Bruno Fernandes desarmou Danilo, entrou na área e atirou por cima, só com Iker Casillas pela frente; 70’ - após um canto, Casillas desviou para William, que, à meia volta, rematou por cima da barra.



Já o FC Porto, com menos fulgor devido ao quase desaparecimento de Brahimi do encontro, e a não ganhar todos os duelos no meio-campo, esteve quase sempre a defender. No entanto, teve duas boas oportunidades. Na primeira (79’), os jogadores do Sporting pararam a reclamar um lançamento de linha lateral, que os portistas fizeram rapidamente; a bola chegou a Otávio, que centrou para o isolado Marega rematar de primeira, valendo aos leões mais uma grande defesa de Rui Patrício. Já em período de descontos, o FC Porto teve mais uma hipótese de abrir o marcador num livre direto de Layún, que obrigou Patrício a mais uma boa intervenção.



FC porto travado após sete jornadas vitoriosas

O empate em Alvalade travou a série vitoriosa do FC Porto. A equipa azul-e-branca mantém a liderança da classificação mas interrompeu a série de sete vitórias nos primeiros sete jogos do campeonato. A equipa de Sérgio Conceição fica assim impossibilitada de quebrar (pelo menos nesta época) os registos de 2007/08, com Jesualdo Ferreira, quando ganhou os oito primeiros jogos, e de 1939/40, quando o técnico Mihaly Siska venceu os 13 jogos iniciais.



"Queríamos estar em primeiro lugar"

Jorge Jesus, treinador do Sporting, assumiu no final do clássico que ambicionava ter terminado esta jornada no topo da tabela. "Não era o resultado que desejávamos, porque queríamos estar em primeiro lugar. Notou-se que alguns jogadores ficaram fatigados depois da partida com o Barcelona. Não houve golos, mas acho que o Sporting e o FC Porto demonstraram ser as melhores equipas do campeonato, até ao dia de hoje [ontem]."



O técnico reagiu às palavras de Sérgio Conceição, que, após o final do jogo, mostrou-se seguro da conquista do título, caso os dragões mantenham o bom nível exibicional. "Quando dizemos que temos a certeza, não é uma certeza absoluta. É uma convicção. A mesma do treinador do Sporting e a mesma do treinador do Benfica. É normal. Não é falta de humildade, é uma forma de dar uma confiança maior aos jogadores", referiu Jorge Jesus.



"Assim vamos ser campeões"

Sérgio Conceição mostrou-se muito satisfeito com a sua equipa pela exibição diante do Sporting e após o jogo fez uma confidência: " Disse no final aos jogadores que assim íamos ser campeões com esta atitude e determinação."



Sobre o jogo, o técnico portista elogiou a equipa, principalmente no primeiro tempo, apesar das falhas na finalização. "Perdemos dois pontos aqui. Fizemos uma primeira parte fantástica mas estivemos menos bem nas zonas de finalização", disse. Já no segundo tempo, o treinador reconheceu que a equipa "relaxou" perante a superioridade evidenciada no primeiro tempo. "Acabou por ser um jogo mais equilibrado, embora tenhamos tido a melhor ocasião." Sobre Jesus, fez novos elogios: "Tanto ele como eu queríamos ganhar. Mas no final cumprimentámo-nos. Gosto muito dele. É um dos três melhores treinadores portugueses."