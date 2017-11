Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrocinadores exigem explicações ao Benfica

SAD das águias teve de esclarecer polémica junto dos parceiros.

Por Pedro Neves de Sousa e João Pedro Óca | 09:09

O Benfica foi obrigado a explicar-se aos patrocinadores na sequência dos emails revelados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.



Fonte dos encarnados disse ao CM que os parceiros não gostaram de ver o nome do clube associado a um caso que teve eco internacional, mas ficaram convencidos com as explicações dadas.



A mesma fonte garantiu ao CM que os contratos com os parceiros nunca estiveram em risco, mas que o Benfica pode perder capacidade negocial em futuros acordos, além de ser prejudicado em milhões de euros.



Apesar de esclarecidos, o Correio da Manhã sabe que os patrocinadores vão avançar judicialmente contra a SAD do FC Porto, Francisco J. Marques e o Porto Canal.



Estes temem a divulgação ilícita de correspondência privada e acesso a informação confidencial que poderá ser aproveitada pelo rival, uma vez que poderá aceder a conteúdos confidenciais do Benfica.



O CM teve acesso ao recurso contra a sentença do Tribunal Cível do Porto apresentada junto do Tribunal da Relação no qual se pode ler que os encarnados acusam os dragões de terem acesso a contratos com jogadores, técnicos e colaboradores nos quais estão dados dos negócios que o clube opera.



As águias queixam-se de que a imagem internacional do clube é afetada pela repercussão do caso.



Alerta pelo contrato da NOS

O Benfica desconfia que, além dos emails já revelados, todos do foro desportivo, por Francisco J. Marques, também sejam divulgados contratos. "Há informação comercial que pode estar nas mãos de outro clube [FC Porto], que é um concorrente direto.



"Possivelmente têm o contrato do Benfica com a NOS [águias recebem 400 milhões de euros em dez anos, pelos direitos televisivos dos jogos do Benfica na Luz para o campeonato e pela distribuição da BTV]", disse fonte do Benfica ao CM.