Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulinho apontado ao onze no Clássico

Jogador pode dar mais consistência ao meio-campo portista.

Por Mário Figueiredo | 09:05

Sérgio Conceição está a ponderar dar a titularidade ao reforço Paulinho no clássico de amanhã (20h15), frente ao Sporting, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.



O brasileiro, contratado no mercado de janeiro ao Portimonense, deve ocupar o lugar de Corona, tornando a equipa mais agressiva no meio-campo, onde a grande baixa continua a ser o lesionado Danilo. Assim, o técnico deve manter Herrera como médio-defensivo, Sérgio Oliveira com o médio-ofensivo e Paulinho, que tem uma tendência mais defensiva, mas também pode fazer de extremo.



Aliás, a troca do brasileiro por Corona foi uma das substituições operadas por Sérgio Conceição no triunfo sobre o Sp. Braga (3-1).



É certo que Paulinho dá mais consistência ao meio-campo, embora tenha menos criatividade do que o mexicano. Contudo, no embate com os leões, o técnico vai privilegiar a consistência no meio-campo, decisiva quer quando defende, quer quando ataca.



O médio, que até ficou de fora da lista de inscritos para a Liga dos Campeões, tem vindo a ganhar espaço no plantel portista, tendo sido, até agora, o reforço de janeiro que mais vezes foi utilizado. Alinhou em dois jogos da Liga.



Quem também está de pedra e cal no onze de Sérgio Conceição é Sérgio Oliveira. O médio tem aproveitado as oportunidades que tem recebido e correspondido com golos e boas exibições. É um dos trunfos para a partida com os leões. É o terceiro clássico da época, depois do empate a zero em Alvalade e do empate a zero na meia-final da Taça da Liga, em que os leões acabaram por vencer nas grandes penalidades.