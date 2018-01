Paulinho confirmado no FC Porto

Anúncio foi feito este domingo no Porto Canal.

O FC Porto confirmou, este domingo, a contratação de Paulinho, médio ofensivo de 23 anos, que chega por empréstimo do Portimonense até final da temporada. Fica com a camisola 6 dos dragões.

"É um sonho que estou a realizar. Agora é trabalhar firme para lutar pela minha posição", referiu o jogador brasileiro, ao Porto Canal.

"Sérgio Conceição é um treinador bem direto, bem rijo. E isso é bom num treinador, um treinador tem que pegar no pé do jogador. Isso sobe o rendimento do atleta", acrescentou.

"Estou ansioso, há alguns dias que não conseguia dormir, sonhando com isto. Agora, é só entrar em campo e dar o meu melhor", finalizou o atleta, que se junta a Waris como os dois reforços de inverno para Sérgio Conceição.