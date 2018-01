Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Craque Paulinho perto de assinar pelo FC Porto

Jogador, ainda com idade de júnior, fez 18 jogos e marcou 3 golos.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

Paulinho, jovem avançado do Vasco da Gama, está muito perto de assinar pelo FC Porto, segundo a imprensa brasileira desta sexta-feira.



O jogador de apenas 17 anos é uma das grandes promessas do futebol brasileiro e está a ser disputado por outros grandes clubes europeus, mas os dragões estão na linha da frente para levar o atacante que na última temporada no Brasil, ainda com idade de júnior, fez três golos em 18 jogos realizados.



O jogador deve ser vendido no imediato mas só deverá viajar para Portugal em julho, altura em que já será maior de idade.



Paulinho (1,74 m e 75 kg) é rápido, forte e dotado de uma grande capacidade de remate. É visto como um jogador de enorme margem de progressão, pelo que deve começar a adaptação ao futebol europeu na equipa B dos dragões, orientada por António Folha.



Brahimi e Marega em recuperação

O argelino Brahimi e o maliano Marega, ambos com fadiga muscular, fizeram ontem uma sessão de recuperação num hotel do Porto.



Os jogadores saíram com problemas físicos do jogo em que os dragões venceram o Moreirense (2-1) nos quartos de final da Taça da Portugal, mas devem estar aptos para a ida ao Estoril (segunda-feira).



O FC Porto teve um dia de trabalho diferente, o grupo fez uma sessão de ‘spa’, seguida de almoço conjunto.