Paulinho e Waris a caminho do FC Porto

Equipa liderada por Sérgio Conceição quer assegurar reforços de inverno.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 15:15

O FC Porto está perto de assegurar duas contratações para o plantel de Sérgio Conceição durante este mercado de inverno, escreve o Correio da Manhã na edição em papel desta quarta-feira. Paulinho, médio ofensivo brasileiro de 23 anos, do Portimonense, é um dos jogadores a caminho dos dragões.



Um desejo antigo do clube portista e que agrada ao treinador, até porque é solução para diferentes posições do meio-campo e do ataque. Ao que o CM apurou, há a possibilidade de passar imediatamente a ser jogador, a título definitivo, dos dragões.

Já por empréstimo com opção de compra, deve chegar Majeed Waris, avançado ganês de 26 anos, do Lorient (2.ª Liga Francesa). O FC Porto enfrenta concorrência gaulesa (Saint-Étienne e Caen), mas tem praticamente assegurada a cedência do atacante para o que falta da temporada.

Para a equipa B, embora com possibilidade de ajudar o plantel principal, Rui Costa, avançado português de 21 anos do Famalicão (emprestado pelo Portimonense), está igualmente perto de ser oficializado como reforço.