Paulo Gonçalves "na frente sem cometer erros”

Hoje disputa-se a 4ª etapa, entre San Salvador de Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia, com um total de 521 quilómetros, 416 cronometrados.



Nos automóveis, a etapa foi ganha pelo francês Sebastien Loeb (Peugeot). O ex-piloto de ralis destrona na geral o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).Hoje disputa-se a 4ª etapa, entre San Salvador de Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia, com um total de 521 quilómetros, 416 cronometrados.

Dia muito positivo, consegui estar sempre na frente da corrida sem cometer erros. Partir nas posições da frente e poder chegar ao final nesta posição, no final do dia, é sem dúvida algo fantástico", disse ontem Paulo Gonçalves, após o segundo dia do Dakar 2017. O português da Honda garantiu o segundo posto nas motos na ligação entre Resistência e San Miguel de Tucumán, na Argentina.Gonçalves gastou 2h41m23s para cumprir os 275 quilómetros cronometrados da etapa, mais 3m51s do que o australiano Toby Price (KTM), vencedor em 2016, e menos 15 segundos do que o terceiro da tirada, o francês De Soultrait (Yamaha). Na classificação geral, o português ocupa o segundo posto, a 2m54s de Price e tem menos 29 segundos do que Sam Sunderland (terceiro).Ainda em motos, o segundo melhor representante luso votou a ser Joaquim Rodrigues (Hero), que ainda assim desceu ao 22º lugar da geral individual. Já Hélder Rodrigues (Yamaha) teve um dia para esquecer, perdendo mais de 20 minutos.