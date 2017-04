Pé de Marafona corrige Cartabia

O que achou desta notícia?







O Feirense recebeu o Sp. Braga, ontem, e perdeu por 1-0 em partida equilibrada. Cartabia e Marafona foram as figuras de um conjunto minhoto pragmático, que consolidou o quarto lugar na classificação.Depois de uma fase de estudo mútuo, a equipa fogaceira arriscou no ataque. A equipa de Jorge Simão respondeu com transições rápidas. Vukcevic, aos 30’, cabeceou com intenção e Flávio Ramos salvou sobre a linha de golo. Na resposta, Karamanos quase marcava, aos 36’, na sequência de um canto. Rui Fonte deixou o aviso, aos 38’, e Cartabia acabou por marcar, aos 41’, e levou o Sp. Braga em vantagem para o intervalo.Na segunda parte, os bracarenses esperaram pela reação da equipa de Nuno Manta. A partida passou a disputar-se no meio-campo e o jogo tornou-se muito físico. No entanto, a disponibilidade fogaceira empurrou a equipa e Etebo falhou o golo aos 58’ e 61’. O nigeriano, perdulário, falhou uma grande penalidade (Marafona defendeu com o pé), aos 72’, em falta infantil de Cartabia sobre si.O Sp. Braga venceu mas terminou com dificuldades em controlar o ímpeto fogaceiro.