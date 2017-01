Pedro Carmona promete "atitude positiva" diante do FC Porto

Considerando que "o ideal é não perder", o técnico espanhol, de 34 anos, reiterou a fidelidade à sua ideia de um jogo positivo e de ataque, apesar da pressão dos pontos sobre o atual 16.º classificado da I Liga.



"O melhor meio é atacar e ter a bola. Se não tens bola e não atacas, a probabilidade de ganhar é menor. Prefiro uma equipa mais pragmática e que consiga resultados de forma rápida, mas também que jogue futebol", frisou, enfatizando que o Estoril está "melhor" do que quando chegou em dezembro. "A mudança existe no jogo, agora tem de haver mudança nos resultados", referiu.



Sobre o FC Porto, que está no segundo lugar da prova e procura reduzir a distância de quatro pontos para o líder Benfica, Pedro Gómez Carmona destacou a grande qualidade da equipa de Nuno Espírito Santo.



"Qualquer jogador deles pode fazer a diferença numa jogada individual", começou por explicar o treinador da formação da 'linha', sublinhando de seguida o poderio portista nos lances de bola parada: "Ganharam o último jogo através de lances de bola parada e é algo a que temos de prestar atenção amanhã."



O Estoril-Praia, 16.º classificado com 15 pontos, recebe o FC Porto, segundo classificado com 41, às 18:15 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, para o desafio da 19.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).



O treinador do Estoril-Praia, Pedro Gómez Carmona, disse esta sexta-feira que a sua equipa vai enfrentar com "ambição" e "confiança" a partida deste sábado com o FC Porto, referente à 19.ª jornada da I Liga de futebol.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os 'dragões', o técnico estorilista realçou a "atitude positiva" dos seus jogadores, enaltecendo a vontade de conseguirem inverter o ciclo negativo de seis derrotas consecutivas no campeonato."Estamos com muitas 'ganas', este é um jogo que toda a gente gosta. Temos a ambição de sacar algo positivo e vamos para o jogo com uma atitude muito positiva", disse Pedro Gómez Carmona, acrescentando: "Estamos a trabalhar para não ter mais pensamentos negativos, para que a equipa não tenha medo e entre confiante."